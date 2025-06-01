Помощник президента России ответил на вопросе о встрече Путина и Трампа

Юрий Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина с Трампом

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о перспективах встречи президентов США и России, заявил, что конкретных договоренностей пока нет. Ответ Ушакова корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

При этом Ушаков отметил, что телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа уже дают определенные результаты, благодаря чему реализуется ряд договоренностей. Личная встреча, когда она состоится, приведет к масштабным результатам, считает он.

29 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планов провести новый разговор у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.