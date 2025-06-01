Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 1 июня 2025Мир

Помощник президента России ответил на вопросе о встрече Путина и Трампа

Юрий Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина с Трампом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о перспективах встречи президентов США и России, заявил, что конкретных договоренностей пока нет. Ответ Ушакова корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

При этом Ушаков отметил, что телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа уже дают определенные результаты, благодаря чему реализуется ряд договоренностей. Личная встреча, когда она состоится, приведет к масштабным результатам, считает он.

29 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планов провести новый разговор у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    Удар ракеты по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области попал на видео

    Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

    В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

    Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

    Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

    Раскрыт план Европы против России в Черном море

    Раскрыты подробности обрушения бетонной плиты на девочек-подростков в Ленобласти

    Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

    Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости