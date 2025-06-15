Раскрыт шантаж российских разведчиков агентами ЦРУ

Директор СВР Нарышкин: ЦРУ шантажировало детьми разведчиков Дульцевых

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) шантажировало детьми российских разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых, арестованных в Словении и вернувшихся на родину в рамках обмена. Об этом в эфире НТВ сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления, в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема. Я могу представить, какие там были переживания для родителей», — рассказал глава разведведомства.

Ранее чета Дульцевых поделилась, что они приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году под видом болельщиков-аргентинцев.