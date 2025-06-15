Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 15 июня 2025Мир

Раскрыт шантаж российских разведчиков агентами ЦРУ

Директор СВР Нарышкин: ЦРУ шантажировало детьми разведчиков Дульцевых
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) шантажировало детьми российских разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых, арестованных в Словении и вернувшихся на родину в рамках обмена. Об этом в эфире НТВ сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления, в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема. Я могу представить, какие там были переживания для родителей», — рассказал глава разведведомства.

Ранее чета Дульцевых поделилась, что они приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году под видом болельщиков-аргентинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла групповой удар по нефтезаводу в Полтавской области

    Сийярто раскритиковал план отказа от энергоресурсов из России

    Россияне будут выступать на Универсиаде под гимн FISU

    Россиянка пожила за границей и описала порядки на родине словами «противно вспоминать»

    Путин выступил против запрета однополых отношений в России

    Путин раскрыл последствия отказа от традиционных ценностей

    В Париже ограбили квартиру блогера Дианы Коркуновой

    Бывшего советника Лужкова развели на деньги с помощью «Википедии»

    Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» украинских бойцов в ходе аэроразведки

    Раскрыт шантаж российских разведчиков агентами ЦРУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости