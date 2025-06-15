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22:08, 15 июня 2025Мир

Российские ученые пересекли ирано-азербайджанскую границу

Shot: Российские ученые пересекли ирано-азербайджанскую границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Российская делегация ученых пересекла ирано-азербайджанскую границу и теперь находится в безопасности. Об этом рассказала Telegram-каналу Shot профессор МГИМО и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

По ее словам, теперь ученые отправятся в аэропорт Баку и после этого прямым рейсом в Россию.

«Я нахожусь на территории Азербайджана. Российское посольство делает все, что возможно. Российская делегация оперативно переходит границу», — заявила она.

13 июня Израиль начал крупномасштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерной инфраструктуре и объектам Корпуса стражей исламской революции. По заявлениям израильских властей, операция под названием «Нация львов» стала ответом на угрозу со стороны иранской ядерной программы.

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