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11:23, 15 июня 2025Мир

Словакия захотела отложить рассмотрение новых санкций против России

Фицо: Глава МИД Словакии предложит отложить рассмотрение санкций против России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa/ Reuters

Руководитель МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза (ЕС) против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова передает РИА Новости.

«В среду заседание министров иностранных дел [Евросоюза], которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций», — сказал премьер.

Он считает, что до санкций нужно решить проблему, которая связана с планом REPowerEU — он призван прекратить импорт газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.

Фицо ранее пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок энергоносителей из России. Политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России.

ЖЗЛ
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