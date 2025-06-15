Словакия захотела отложить рассмотрение новых санкций против России

Фицо: Глава МИД Словакии предложит отложить рассмотрение санкций против России

Руководитель МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза (ЕС) против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова передает РИА Новости.

«В среду заседание министров иностранных дел [Евросоюза], которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций», — сказал премьер.

Он считает, что до санкций нужно решить проблему, которая связана с планом REPowerEU — он призван прекратить импорт газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.

Фицо ранее пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок энергоносителей из России. Политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России.