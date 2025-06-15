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04:21, 15 июня 2025Мир

Стало известно о раннем уходе зрителей с парада в честь юбилея армии США

Парад в честь 250-летия армии США завершился, многие зрители ушли заранее
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Парад в честь 250-летия армии США завершился в Вашингтоне в субботу (по местному времени), военные в форме разных эпох промаршировали вдоль Национальной аллеи, также на юбилее продемонстрировали колонны военной техники. Стало известно, что многие зрители решили уйти с мероприятия пораньше, до его завершения, передает РИА Новости.

Официальная часть стартовала в 18.30 (в 01.30 по московскому времени), военнослужащие в старинной форме промаршировали в сопровождении оркестра, в том числе мимо трибуны с руководством страны, где присутствовал американский лидер Дональд Трамп. Вслед за ними проследовали конные отряды и военные в современной форме.

Военная техника была также представлена и старинными, и современными образцами вооружений, в частности, в параде участвовали танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker.

Однако несмотря на ажиотаж, мероприятие прошло без ярких моментов. Многие зрители покинули парад еще в процессе прохода военной техники, в местах прохода образовались очереди и давка.

В параде участвовали и парашютисты, они приземлились на площадку у Белого дома, но многим зрителям закрыли вид деревья.

Ранее в США противники Трампа анонсировали проведение акций протеста по всей стране 14 июня. Они связали ее с другими событиями этого дня — военным парадом, Днем американского флага и днем рождения президента.

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