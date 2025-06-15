Стало известно о смерти известного украинского актера в зоне СВО

Жена украинского актера Юрия Фелипенко сообщила о его смерти в зоне СВО

Жена украинского актера Юрия Фелипенко Катерина Мортрич сообщила о его смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Информацию об этом она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили. Детали прощания позже», — написала супруга артиста.

Фелипенко родился в Запорожье в 1993 году. Он служил в Киевском академическом драматическом театре, а также озвучивал иностранные фильмы и мультфильмы. В кинематографе мужчина дебютировал в девятом сезоне российского детективного сериала «Возвращение Мухтара». После этого начал сниматься в популярных украинских лентах, среди которых — «Отдел-44», «Что делает твоя жена», «Цвет страсти».

Актер вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году — стал членом батальона «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона ВСУ. «24 февраля я почувствовал, что у нас очень крутая и сильная страна. Мы можем быть вместе», — сказал он тогда.