В лифте подмосковного ЖК избили беременную женщину

Mash: В лифте химкинского ЖК избили беременную женщину

Беременную жительницу элитного жилого комплекса (ЖК) «Маяк» в городе Химки Московской области избила соседка во время ссоры в лифте. Как сообщает Mash, у пострадавшей — Валентины — медики зафиксировали повышенный тонус матки, что может стать причиной выкидыша.

По словам очевидцев, конфликт начался из-за детского велосипеда. Находившаяся на позднем сроке беременности женщина зашла в лифт, где уже находилась Екатерина Ф. с велосипедом своего ребенка. Валентина попросила убрать транспорт, чтобы освободить место, но получила отказ. Завязалась перепалка, которая переросла в драку.

По данным охраны ЖК, вторая россиянка уже не в первый раз участвует в подобных конфликтах. При этом женщина утверждает, что ее отец работает в ОМОНе. По информации источника, нападавшая трудится в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

После случившегося Валентина обратилась за медицинской помощью. Ей поставили диагноз «гипертонус миометрия по задней стенке матки». Пострадавшая подала заявление в полицию, однако реакции пока не последовало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мигранты избили 60-летнего пенсионера после сделанного им замечания. По словам сына пострадавшего, сначала его ударили трое человек, позже к ним присоединились другие. Пожилой мужчина был госпитализирован и подал заявление в полицию.