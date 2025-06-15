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20:24, 15 июня 2025Силовые структуры

В Луганске предотвратили теракт на День России

СБУ пыталась доставить взрывчатку в Луганск на День России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась доставить взрывчатку в Луганск на День России. Об этом со ссылкой на представителя военной комендатуры Луганской Народной Республики (ЛНР) пишет РИА Новости.

По словам источника, представители СБУ вышли на жителя Старобельска 10 июня. За вознаграждение он должен был забрать из тайника оружие и боеприпасы, чтобы привезти их в конкретную точку Луганска.

«В схроне, помимо стрелкового оружия, были гранаты, мины и взрывчатка», — пояснил собеседник.

Ранее полиция Кубани задержала мужчин, пытавшихся устроить теракт на железной дороге.

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