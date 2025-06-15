Вертолет с паломниками потерпел крушение на севере Индии

ANI: Семь человек стали жертвами крушения вертолета на севере Индии

На севере Индии потерпел крушение вертолет с индуистскими паломниками, следовавший из святилища Кедарнатх в штате Уттаракханд. Все находившиеся на борту — шесть взрослых и один ребенок, которому был один год и 11 месяцев — погибли. Об этом сообщает агентство ANI.

Катастрофа произошла рано утром в воскресенье, 15 июня. Вертолет компании Aryan Aviation Pvt Ltd упал в труднодоступной лесистой горной местности и загорелся. На место прибыли спасатели, полиция и сотрудники лесного департамента. Они обнаружили и извлекли тела из полностью выгоревшего воздушного судна.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия. Пилот Раджбир Сингх Чаухан имел 15-летний опыт полетов и ранее служил в армии. Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил специалистов для расследования трагедии.

Раннее, 12 июня, в Индии упал самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, командир которого успел сообщить диспетчерам о нехватке тяги при взлете. Лайнер упал почти сразу после взлета, задел деревья и врезался в жилые дома, вызвав пожар. В катастрофе выжил только один пассажир — 40-летний Вишвас Кумар Рамеш.