Раскрыты подробности крушения самолета в Индии

India Today: При взлете Boeing 787-8 в Индии пилот сообщал о нехватке тяги

Командир экипажа потерпевшего крушение в Индии самолета Boeing 787-8 Dreamliner успел сообщить диспетчерам о нехватке тяги при взлете. Об этом сообщает телеканал India Today.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India упал на жилые дома почти сразу после вылета. После этого в поврежденных зданиях начался пожар. Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 274 человек.

Единственный выживший в авиакатастрофе рейса Air India 40-летний Вишвас Кумар Рамеш рассказал, что до сих пор не может поверить в свое чудесное спасение.