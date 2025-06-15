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01:54, 15 июня 2025Мир

Раскрыты подробности крушения самолета в Индии

India Today: При взлете Boeing 787-8 в Индии пилот сообщал о нехватке тяги
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Командир экипажа потерпевшего крушение в Индии самолета Boeing 787-8 Dreamliner успел сообщить диспетчерам о нехватке тяги при взлете. Об этом сообщает телеканал India Today.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India упал на жилые дома почти сразу после вылета. После этого в поврежденных зданиях начался пожар. Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 274 человек.

Единственный выживший в авиакатастрофе рейса Air India 40-летний Вишвас Кумар Рамеш рассказал, что до сих пор не может поверить в свое чудесное спасение.

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