Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал на видео о своем спасении

Ruptly: Рамеш до сих пор не может поверить, что выжил в авиакатастрофе Air India

Единственный выживший в авиакатастрофе рейса Air India 40-летний Вишвас Кумар Рамеш до сих пор не может поверить в свое чудесное спасение. Об этом он рассказал в первом интервью российскому видеоагентству Ruptly.

На кадрах мужчина лежит на больничной койке, у него перевязана рука. По его словам, он думал, что ему не выжить, но потом он пришел в себя и понял, что жив. Рамеш говорит, что буквально через минуту после взлета был непонятный удар, на борту включился зеленый и белый свет. Он считает, что экипаж таким образом пытался стабилизировать самолет, возможно, включили аварийный режим. Позже, по его ощущениям, самолет разогнался, чтобы взлететь, и врезался в землю.

Мужчина вспоминает, выбрался из самолета в открытую дверь. Ему повезло, так как на другой стороне судно врезалось в здание и там пассажиры не смогли спастись.

Сейчас состояние Рамеша стабильное. По его словам, его лечат на высоком уровне, его жизнь вне опасности.

Авиаэксперт Ангад Сингх считает, что пассажир спасся благодаря счастливому случаю, а не из-за места в самолете.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India упал на жилые дома почти сразу после вылета. После этого в поврежденных зданиях начался пожар. Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 274 человек.