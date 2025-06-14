Объяснено спасение единственного выжившего пассажира с разбившегося в Индии Boeing

Авиаэксперт Сингх: Пассажира разбившегося в Индии Boeing спас счастливый случай

Начало событий в новости Единственный пассажир чудом спасся при крушении самолета в Индии

Единственный спасшийся при крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии — 40-летний Вишваш Кумар Рамеш — выжил благодаря счастливому случаю, а не из-за места в самолете. Об этом заявил авиаэксперт Ангад Сингх в интервью телеканалу NDTV.

Мужчина сидел в кресле 11A у аварийного выхода, однако это место не сыграло решающей роли в его спасении. Это место расположено в средней части салона, перед крылом, и статистически не считается наиболее безопасным.

Эксперт напомнил, что при авиакатастрофе больше шансов выжить есть у пассажиров в хвостовой и передней части воздушного судна. Впрочем, никакая схема посадки не может гарантировать выживание.

Спикер отметил, что выживший лишь чудом смог выбраться из огненного шара и полностью разрушенного самолета, его спасение является благословением свыше.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India упал на жилые дома почти сразу после вылета. После этого в поврежденных зданиях начался пожар.

На борту воздушного судна, летевшего из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, находились 242 человека: 230 пассажиров, два пилота и десять членов экипажа. Источники рассказали, что спецслужбам удалось найти бортовой самописец. Более 100 рабочих и 40 инженеров задействованы в работах по удалению обломков с территории.

Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 274 человек.