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11:19, 14 июня 2025Мир

Количество погибших в результате крушения самолета в Индии увеличилось

Число погибших в результате крушения самолета в Индии увеличилось до 274 человек
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Число погибших в результате крушения самолета в Индии 12 июня увеличилось до 274 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Журналисты со ссылкой на представителей местной власти рассказали, что количество жертв крушения самолета Air India 12 июня выросло до 274 человек. Погибли пассажиры и члены экипажа самолета AI 171, а также местные жители на земле.

На борту воздушного судна, летевшего из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, находились 242 человека: 230 пассажиров, два пилота и десять членов экипажа. Источники рассказали, что спецслужбам удалось найти бортовой самописец. Более 100 рабочих и 40 инженеров задействованы в работах по удалению обломков с территории.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India упал на жилые дома почти сразу после вылета. После этого в поврежденных зданиях начался пожар.

Ранее стало известно, что при крушении самолета в Индии чудом спасся один пассажир — 40-летний Вишваш Кумар. Гражданин Великобритании индийского происхождения возвращался в Лондон после поездки к семье.

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