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19:54, 15 июня 2025Мир

Вертолет с туристами упал в море у побережья Афин

В южном пригороде Афин вертолет с туристами упал в море
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин — Вульягмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERTnews.

Инцидент произошел 15 июня в 12:30 по местному времени. Частное воздушное судно вылетело из аэропорта Элевсина, чтобы забрать две пары путешественников и доставить их на остров Миконос. Однако через несколько секунд после взлета летательный аппарат упал в море.

Пассажиры самостоятельно выбрались из кабины — никто не пострадал. От медицинского осмотра все четверо американцев отказались. Пилот также в порядке, он дает показания.

По предварительной версии, причинами происшествия могли стать механическая неисправность или сильный ветер. Личные вещи людей уже подняты водолазами, а вертолет планируют извлечь в течение двух дней. Тогда же будут названы официальные причины аварии.

Также 15 июня на севере Индии упал вертолет с паломниками, следовавший из святилища Кедарнатх. Это произошло в горной местности — жертвами стали семь человек, включая младенца. Предварительно, к катастрофе привели плохие погодные условия.

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