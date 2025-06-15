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22:17, 15 июня 2025Россия

Военкор указал на особенность пролета российских дронов в сторону Украины

Военкор Коц: Дроны «Герань» летят выше, чтоб не попасть под огонь украинской ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Военкор Александр Коц в Telegram-канале указал на особенность пролета российских дронов «Герань» в сторону Украины.

Он отметил, что из Конотопа сообщили о пролете большого количества беспилотников, однако наблюдатели обратили внимание на более тихий звук, который они издают.

«Скорее всего это говорит о том, что "Герани" летят выше, чтобы не попасть под огонь мобильных групп ПВО на тачанках с пулеметами. Судя по тому, что звуков взрывов не было, вся партия "Гераней" в западном направлении прошла успешно», — пришел к выводу Коц.

10 июня Минобороны России объявило о нанесении удара по предприятиям авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности в Киеве. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов.

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