МО РФ: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по аэродромам украинских войск. Эти детали атаки раскрыли журналистам в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, целями удара в Киеве стали предприятия авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов. Уточняется, что групповой удар наносился с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены Минобороны России

Днем ранее, 9 июня, сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины.