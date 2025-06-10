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12:58, 10 июня 2025Россия

Минобороны России раскрыло детали удара по Киеву и аэродромам ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по аэродромам украинских войск. Эти детали атаки раскрыли журналистам в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, целями удара в Киеве стали предприятия авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов. Уточняется, что групповой удар наносился с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены

Минобороны России

Днем ранее, 9 июня, сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины.

ЖЗЛ
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