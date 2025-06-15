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17:21, 15 июня 2025Бывший СССР

Задержание мужчины с ребенком на марше против ЛГБТ в Молдавии попало на видео

Задержание мужчины с ребенком на марше против ЛГБТ в Молдавии сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры задержания мужчины ребенком на руках, который вышел на марш против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в центре Кишинева в Молдавии. Их публикует «Sputnik Молдова».

На кадрах видно, как сотрудники полиции силой заталкивают в автобус мужчину с ребенком на руках — это сопровождается выкриками из толпы и недовольством участников марша. Вокруг места задержания собираются полицейские.

Во время марша против ЛГБТ полиция также применила физическую силу в отношении священника. На опубликованном в сети ролике видно, как правоохранители набрасываются на мужчину с крестом на шее. Его после падения пинают ногами несколько человек.

Православная церковь Молдавии с 2022 года призывает запретить фестивали и марши нетрадиционного сообщества.

ЖЗЛ
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