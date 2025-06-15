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15:10, 15 июня 2025Бывший СССР

В Молдавии полицейские применили физическую силу к священнику во время марша против ЛГБТ

В Кишиневе полиция применила силу к священнику во время марша против ЛГБТ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В центре Кишинева (Молдавия) сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время марша против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Sputnik Moldova 2.0.

На представленном ролике видно, как правоохранители набрасываются на мужчину с крестом на шее. Его после падения пинают ногами несколько человек.

По сведениям агентства, молдавские силовики также грубо задержали мужчину с ребенком на руках. Они вырвали мальчика у родителя, мужчина упал на асфальт. Предположительно, ему потребовалась госпитализация.

Другим пострадавшим оказался священнослужитель — правоохранители швырнули его на землю.

Православная церковь Молдавии с 2022 года призывает запретить фестивали и марши нетрадиционного сообщества.

14 июня сообщалось, что в центре Киева ограничили движение из-за ЛГБТ-парада.

Летом прошлого года власти Украины запретили схожее мероприятие в метро.

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