260-килограммовая женщина раскрыла главное неудобство жизни с лишним весом

Весящая больше 260 килограммов пользовательница Reddit с ником Giraffeorllama раскрыла главную проблему, с которой сталкиваются люди ее комплекции. По ее словам, это необходимость соблюдать нормы гигиены.

«У меня постоянные проблемы с походами в душ. Люди даже не представляют себе, насколько это болезненный процесс. Купание выматывает меня полностью. И, само собой, у меня очень много кожных складок, что делает процесс еще более отстойным», — написала женщина.

Она также ответила на вопросы других пользователей о том, как устроена ее жизнь. В частности, она призналась, что у нее есть молодой человек с высокооплачиваемой работой, что позволяет тратить деньги на еду. Секс с ним она назвала регулярным, хотя и ограниченным из-за ее веса. По той же причине у нее нет менструации, что дает возможность не беспокоиться о потенциальной беременности.

«Я пытаюсь оставаться мобильной, но в последнее время, если честно, стало намного хуже. Мой парень вынужден помогать мне передвигаться по дому. Раньше я работала в офисе, но уволилась, хотя тогда еще могла передвигаться самостоятельно. Теперь же я стараюсь не выходить из дома без крайней необходимости», — написала Giraffeorllama.

По ее подсчетам, каждый день она потребляет около шести тысяч калорий, но не исключает, что эта цифра может быть заниженной. Однажды она предпринимала попытку ограничить себя хотя бы двумя тысячами калорий, но из этого ничего не получилось.

Ранее выяснилось, что переизбыток олеиновой кислоты — жирной кислоты, содержащейся в оливковом масле, — может провоцировать ожирение. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие исследование, проведенное на мышах.