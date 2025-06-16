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20:50, 16 июня 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум полила цветы в откровенном бикини

52-летняя модель Хайди Клум полила цветы в откровенном бикини Calzedonia
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном бикини и показала видео фанатам. Публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость полила цветы в золотистом бикини бренда Calzedonia за 89 долларов (7 тысяч рублей). Манекенщница станцевала со шлангом в руках, отказавшись при этом от укладки и макияжа. «Вы знали, что у меня карие глаза?» — пошутила она в описании к публикации.

Ранее в июне Хайди Клум опубликовала фото в прозрачной комбинации без бюстгальтера. Манекенщица предстала на черно-белых снимках в откровенном предмете гардероба, демонстрируя свое тело.

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