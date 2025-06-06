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09:02, 6 июня 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум снялась в прозрачной комбинации без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram визажистки Линды Хей (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на черно-белых снимках в прозрачной комбинации из кружева, которая подчеркивала ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и надела откровенные трусы. Образ завершили туфли на каблуках, укладка и макияж.

Ранее в июне Хайди Клум похвасталась фигурой в бикини во время съемки рекламы. Знаменитость опубликовала снимок в белом раздельном купальнике, включающем в себя плавки с низкой посадкой и топ на тонких бретелях.

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