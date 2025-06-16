71-летняя Успенская раскрыла секрет молодости

71-летняя Успенская медитирует и занимается йогой ради моложавой внешности

Эстрадная певица Любовь Успенская раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом она высказалась в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

71-летняя знаменитость рассказала, что после пробуждения в 7 утра занимается йогой и медитирует. Затем она делает комплекс упражнений на растяжку, который включает в себя стояние на голове. По словам артистки, сейчас она может удерживаться в таком положении не менее 10 минут.

«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до одиннадцати я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа», — призналась Успенская и добавила, что ради красоты уделяет особое внимание и питанию. Исполнительница сама готовит себе еду из фермерских продуктов, а после завтрака также занимается на беговой дорожке.

В октябре 2024 года звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики Любови Успенской. По словам врача, певица потратила на операционные вмешательства восемь миллионов рублей.