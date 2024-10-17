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13:18, 17 октября 2024Ценности

Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 70-летней Любови Успенской

Хирург Агапов: Любовь Успенская потратила на пластику восемь миллионов рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики российской эстрадной певицы Любови Успенской. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Звездач».

Специалист заявил, что 70-летняя исполнительница выполняла блефаропластику, а также коррекцию формы носа.

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«Видно, что выполнена ринопластика, открытый вариант, булхорн, подтяжка нижних двух третей лица. Заметны признаки установленных нитей в шею. У нее большое количество геля во всех местах: навскидку, наверное, миллилитров 40 в лице есть», — отметил врач. При этом, по словам Агапова, на все манипуляции знаменитость потратила восемь миллионов рублей.

В июне стилист объяснила любовь 70-летней Успенской и 68-летней Ларисы Долиной к мини-юбкам. Эксперт проанализировала внешний вид артисток.

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      Екатерина Ештокина
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