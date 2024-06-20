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14:25, 20 июня 2024Ценности

Стилист объяснила любовь 70-летней Успенской и 68-летней Долиной к мини-юбкам

Стилист Лемле: певицы Успенская и Долина носят мини-юбки в знак протеста
Любовь Успенская (слева)

Любовь Успенская (слева). Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле из США объяснила любовь российских эстрадных певиц Любови Успенской и Ларисы Долиной к мини-юбкам. Ее комментарий приводит издание «Страсти».

Эксперт проанализировала внешний вид артисток. По ее мнению, 70-летняя Успенская и 68-летняя Долина носят такую одежду в знак протеста против старения. «Это ничего общего не имеет с действительно настоящей эстетикой, когда мини-юбка надевается исключительно потому, что это красиво», — отметила Лемле.

Чтобы носить подобные вещи, нужно обладать идеальной стройной фигурой, считает специалист. «Для этого нужно иметь не только стройные подтянутые ноги, но и в целом вся фигура должна быть действительно такой худощавой, модельного телосложения», — пояснила она.

В апреле дизайнер и создательница одноименного модного бренда Донна Ида объяснила любовь принцессы Уэльской Кэтрин к узким джинсам. По словам эксперта, данная вещь является неотъемлемой частью ее стиля. При этом, как отмечает Ида, Кейт Миддлтон не нарушает королевский протокол.

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      Карина Черных
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