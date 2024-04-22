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14:22, 22 апреля 2024Ценности

Любовь Кейт Миддлтон к узким джинсам объяснили

Дизайнер Донна Ида: узкие джинсы подчеркивают стройную фигуру Кейт Миддлтон

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com 

Дизайнер и создательница одноименного модного бренда Донна Ида объяснила любовь принцессы Уэльской Кэтрин к узким джинсам. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам эксперта, данная вещь является неотъемлемой частью ее стиля. При этом, как отмечает Ида, Кейт Миддлтон не нарушает королевский протокол. «У нее особенный стиль, стиль вне времени. Она обладательница красивых стройных ног. Скинни идеально сидят на ней и подчеркивают ее фигуру», — пояснила она.

Кроме того, специалист заявила, что джинсы скинни соответствуют образу жизни супруги принца Уильяма. «Она женщина, которая постоянно находится в движении. Джинсы скинни, в которых можно быстро и легко бегать, идеальны. Они удобны и шикарно смотрятся», — заключила собеседница издания.

В феврале американскую певицу Тейлор Свифт уличили в подражании Кейт Миддлтон. Журналисты обратили внимание на то, что исполнительница регулярно появляется на публике в нарядах, вдохновленных стилем принцессы Уэльской Кэтрин.

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      Мария Винар
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