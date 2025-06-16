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17:12, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал реформировать русский язык

Блогер Лебедев призвал создать государственную комиссию по русскому языку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что русский язык нуждается в реформе. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что следует избавляться от заимствований в русском языке, Лебедев назвал это требование невозможным. При этом он добавил, что язык все же нуждается в изменениях.

По мнению Лебедева, в России должна появиться специальная государственная комиссия, которая бы занялась развитием языка. В частности, такой орган внедрял бы новые слова, формировал новые словари, а также устанавливал единые нормы и правила. «Русский язык предоставлен сам себе. И просто является [олицетворением пословицы] "у семи нянек дитя без глазу"», — счел дизайнер.

Ранее Путин заявил, что следует избавляться от заимствований, засоряющих русский язык. Он уточнил, что некоторые иностранные термины имеют русские аналоги, которым следует отдавать предпочтение. Кроме того, он призвал пользоваться кириллицей вместо латиницы в общественном пространстве.

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