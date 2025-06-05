Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык заимствований

Русский язык принципиально важно избавить от вульгарных и механических иностранных заимствований, засоряющих его. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Он напомнил, что существуют термины, которые имеют аналоги в русском языке. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в 19 веке иронизировали над таким подражательством», — подчеркнул глава государства.

В ходе заседания Путин также отметил, что русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ нацелен на уменьшение использования заимствованных слов публичном пространстве, а также на соблюдение норм современного литературного языка.