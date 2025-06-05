Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 5 июня 2025Россия

Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык заимствований
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Русский язык принципиально важно избавить от вульгарных и механических иностранных заимствований, засоряющих его. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Он напомнил, что существуют термины, которые имеют аналоги в русском языке. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в 19 веке иронизировали над таким подражательством», — подчеркнул глава государства.

В ходе заседания Путин также отметил, что русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ нацелен на уменьшение использования заимствованных слов публичном пространстве, а также на соблюдение норм современного литературного языка.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

    Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

    Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

    В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

    Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

    Россиянам покажут редкие фото Тарковского

    Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

    Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

    Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости