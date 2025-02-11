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19:02, 11 февраля 2025Россия

Законопроект о защите русского языка приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, передает РИА Новости.

Поясняется, что проект призван защищать русский язык как государственный и уменьшать использование иностранных слов в публичном пространстве, а также обеспечить соблюдение норм современного литературного языка.

В соответствии с проектом, информация для потребителей (например, вывески, реклама, указатели) должна предоставляться на русском языке. Также планируется запретить называть жилые комплексы и микрорайоны иностранно звучащими названиями. Для этого предлагается внести изменения в ряд нормативных актов, включая законы «О рекламе» и «О защите прав потребителей».

Кроме того, законопроект предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритетном порядке.

Президент России Владимир Путин до этого обращал внимание на то, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

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