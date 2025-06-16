Битцевский маньяк назвал цену своих страданий в колонии для пожизненно осужденных

Битцевский маньяк требовал 100 тыс рублей от ФСИН за отказ в переводе из колонии

Начало событий в новости Пожизненно осужденный за 49 расправ Битцевский маньяк лишился надежды на переезд

Битцевский маньяк Александр Пичушкин требовал от ФСИН России компенсацию в 100 тысяч рублей за отказ в переводе из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп (ЯНАО) в исправительное учреждение на территории Мордовии. Об этом сообщает ТАСС.

В такую сумму он оценил свои «глубокие морально-нравственные страдания», вызванные отказом тюремного ведомства перевести его поближе к Москве. По видеосвязи из колонии Пичушкин рассказал московскому суду о мучающем его заболевании системы кровообращения второй степени, вызванном сложными климатическими условиями ЯНАО.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в удовлетворении ходатайства о переводе в мордовскую колонию.

Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к 49 расправам в Битцевском парке — жертвами становились как знакомые, так и случайные люди и бомжи, согласившиеся выпить с ним спиртное.