Битцевский маньяк назвал цену своих страданий в колонии для пожизненно осужденных

Битцевский маньяк Александр Пичушкин требовал от ФСИН России компенсацию в 100 тысяч рублей за отказ в переводе из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп (ЯНАО) в исправительное учреждение на территории Мордовии. Об этом сообщает ТАСС.
В такую сумму он оценил свои «глубокие морально-нравственные страдания», вызванные отказом тюремного ведомства перевести его поближе к Москве. По видеосвязи из колонии Пичушкин рассказал московскому суду о мучающем его заболевании системы кровообращения второй степени, вызванном сложными климатическими условиями ЯНАО.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в удовлетворении ходатайства о переводе в мордовскую колонию.
Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к 49 расправам в Битцевском парке — жертвами становились как знакомые, так и случайные люди и бомжи, согласившиеся выпить с ним спиртное.