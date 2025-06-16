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13:16, 16 июня 2025Силовые структуры

Битцевский маньяк назвал цену своих страданий в колонии для пожизненно осужденных

Битцевский маньяк требовал 100 тыс рублей от ФСИН за отказ в переводе из колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пожизненно осужденный за 49 расправ Битцевский маньяк лишился надежды на переезд
Александр Пичушкин

Александр Пичушкин. Кадр: Коробочка / YouTube

Битцевский маньяк Александр Пичушкин требовал от ФСИН России компенсацию в 100 тысяч рублей за отказ в переводе из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп (ЯНАО) в исправительное учреждение на территории Мордовии. Об этом сообщает ТАСС.

В такую сумму он оценил свои «глубокие морально-нравственные страдания», вызванные отказом тюремного ведомства перевести его поближе к Москве. По видеосвязи из колонии Пичушкин рассказал московскому суду о мучающем его заболевании системы кровообращения второй степени, вызванном сложными климатическими условиями ЯНАО.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в удовлетворении ходатайства о переводе в мордовскую колонию.

Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к 49 расправам в Битцевском парке — жертвами становились как знакомые, так и случайные люди и бомжи, согласившиеся выпить с ним спиртное.

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