Пожизненно осужденный за 49 расправ Битцевский маньяк лишился надежды на переезд

Суд отказал осужденному Битцевскому маньяку в переводе в другую колонию

Осужденному за 49 убийств Александру Пичушкину, известному как Битцевский маньяк, отказали в ходатайстве о переводе в другую колонию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, знаменитый столичный маньяк требовал от суда перевести его из колонии в ЯНАО в исправительное учреждение на территории Мордовии. После переезда ближе к дому он надеялся, что сможет чаще видеться в родными. Кроме того, Пичушкин объяснял, что по состоянию здоровья ему необходимо перебраться в регион с более мягким климатом.

Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к не менее чем 49 расправам в Битцевском парке — жертвами становились как знакомые, так и случайные алкоголики и бомжи.

В мае Пичушкин подал жалобу на ФСИН из-за отказа о переводе его в другой регион.