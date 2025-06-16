Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек, передает РИА Новости.
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — рассказал Лек.
Он рассказал, что взятие Малиновки было совершенно агрессивно и «в наглую» при помощи мотогрупп, гусеничной техники и последующем подкреплении в пять-шесть человек.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что линия обороны ВСУ на границах Луганской народной республики (ЛНР) рушится в результате наступления ВС России. Марочко сообщил о продвижении ВС России в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского, а также об активных боевых действиях на лиманском и северском направлениях.