Боец ВС России Лек рассказал об обвале украинского фронта на 40 километрах

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек, передает РИА Новости.

«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — рассказал Лек.

Он рассказал, что взятие Малиновки было совершенно агрессивно и «в наглую» при помощи мотогрупп, гусеничной техники и последующем подкреплении в пять-шесть человек.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что линия обороны ВСУ на границах Луганской народной республики (ЛНР) рушится в результате наступления ВС России. Марочко сообщил о продвижении ВС России в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского, а также об активных боевых действиях на лиманском и северском направлениях.