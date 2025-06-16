Марочко рассказал об обрушении обороны ВСУ на границах ЛНР

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границах Луганской народной республики (ЛНР) рушится в результате наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Противник по-прежнему прилагает усилия для стабилизации фронта, однако на некоторых участках отмечаются признаки обрушения украинской оборонительной линии», — рассказал военный эксперт.

Марочко сообщил о продвижении ВС России в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского, а также об активных боевых действиях на лиманском и северском направлениях. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что ВСУ удавалось перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил министра обороны США Пита Хегсета в деморализации Украины. По его словам, вероятность того, что Киев может остаться в одиночестве, ощущается весьма болезненно и «точно не подбадривает людей».