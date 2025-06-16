Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на Татарстан увеличилось

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Татарстан выросло до 16

Число пострадавших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — пояснил собеседник агентства.

Какой-либо другой информации он не уточнил.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав российского региона сообщал, что после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на республику в больницу попали девять человек. Всего в результате атаки, ранения получили 13 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что всем оперативно оказали медицинскую помощь.