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10:11, 16 июня 2025Россия

Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на Татарстан увеличилось

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Татарстан выросло до 16
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число пострадавших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — пояснил собеседник агентства.

Какой-либо другой информации он не уточнил.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав российского региона сообщал, что после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на республику в больницу попали девять человек. Всего в результате атаки, ранения получили 13 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что всем оперативно оказали медицинскую помощь.

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