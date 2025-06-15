9 человек госпитализированы после атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

ТАСС: После атаки беспилотника на Татарстан госпитализированы девять человек

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан госпитализированы девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Всего в результате атаки пострадали 13 человек.

«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что всем оперативно оказали медицинскую помощь.