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19:18, 15 июня 2025Россия

9 человек госпитализированы после атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

ТАСС: После атаки беспилотника на Татарстан госпитализированы девять человек
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан госпитализированы девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Всего в результате атаки пострадали 13 человек.

«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что всем оперативно оказали медицинскую помощь.

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