9 человек госпитализированы после атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан госпитализированы девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Всего в результате атаки пострадали 13 человек.
«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что всем оперативно оказали медицинскую помощь.