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12:33, 16 июня 2025Забота о себе

Дачникам назвали способ спасти клубнику от грызунов и птиц

Садовод Эйкрейд предложил использовать рамы с проволокой для защиты клубники
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Садовод Саймон Эйкрейд назвал дачникам способ спасти клубнику от птиц и грызунов и вместе с тем не навредить животным. На его видео в социальной сети TikTok обратило внимание издание Mirror.

Для защиты клубники Эйкрейд предложил использовать рамы с проволокой. По его словам, он сам сконструировал сетки, в которых невозможно запутаться, из деревянных рамок и обычной проволочной сетки. Для этого он вырезал деревянные рамы нужного размера и скрепил их вместе, затем накрыл их сеткой и положил поверх клубники. «Надеюсь, это позволит мне съесть клубнику раньше, чем это сделают белки, птицы и мои спаниели», — пошутил мужчина.

Он отметил, что такая защита также позволяет растениям находиться на открытом воздухе и получать необходимый для фотосинтеза солнечный свет.

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