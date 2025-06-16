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18:07, 16 июня 2025Экономика

«Додо Пицца» перевела бизнес в Казахстан

Компания сети пиццерий «Додо Пицца» перевела бизнес в Казахстан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Холдинговая компания сети пиццерий «Додо Пицца» и кофеен «Дринкит» Dodo Brands завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Казахстан, в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Об этом сообщила пресс-служба МФЦА.

По данным ведомства, процесс перевода завершился 12 июня, компания при этом сохранила статус юрлица. CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьев пояснил, что для компании было важно выбрать юрисдикцию, в которой у нее уже есть реальная операционная деятельность.

«Поэтому редомициляция в МФЦА стала для нас логичным шагом: на территории Республики Казахстан находится корпоративный офис Dodo Brands и ведется значит‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ельная часть международного бизнеса», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в последнее время иностранные компании все чаще сталкиваются с трудностями при продаже собственного бизнеса в России. Проблемы возникают на фоне снижения интереса инвесторов к покупке такого рода активов.

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