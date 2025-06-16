Иностранцам стало труднее продать свой бизнес в России

Глава Salut Advisory Пенкин: Интерес к активам западных компаний в России упал

В последнее время иностранные компании все чаще сталкиваются с трудностями при продаже собственного бизнеса в России. Такое мнение высказал управляющий директор Salut Advisory Евгений Пенкин, его слова приводит РБК.

Подобные проблемы возникают на фоне снижения интереса инвесторов к покупке такого рода активов. Последнее время вызвано в том числе падением прибыли ряда иностранных компаний в РФ, пояснил Пенкин. Это происходит на фоне рекордно высокой ключевой ставки российского Центробанка (ЦБ) и разрыва привычных логистических цепочек из-за санкций.

В то же время западные фирмы зачастую не готовы идти на какие-либо уступки в вопросе цены активов, так как они и без того, согласно требованиям Минфина, вынуждены продавать свой бизнес со значительным дисконтом. На этом фоне сроки заключения сделок могут значительно сдвинуться. «Российский покупатель, с которым подписана сделка, хочет сохранить экономику и купить пропорционально дешевле», — резюмировал Пенкин.

Во второй половине 2024 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что минимальная скидка при продаже активов западного бизнеса в стране увеличилась с 50 до 60 процентов от рыночной стоимости. Кроме того, увеличился и размер добровольных взносов. Теперь руководители иностранных организаций в случае заключения сделки по продаже активов должны будут перечислить в бюджет РФ 35 процентов, а не 15, как было раньше. Дополнительным барьером стал тот факт, что сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей будут одобряться лично президентом. Все это в еще большей степени затруднило уход остающихся в РФ западных компаний.