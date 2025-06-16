Два человека не выжили после опрокидывания аэролодки в российском регионе

В Красноярском крае перевернулась аэролодка, двое мужчин не выжили

В Красноярском крае два человека не выжили в ходе водной прогулки. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о ЧП в Долгано-Ненецком районе, где неподалеку от озера Пясино перевернулась аэролодка. На месте были найдены тела двух мужчин без признаков жизни.

Лодка была самодельной, уточнили в прокуратуре. По факту смерти людей начата процессуальная проверка.

15 июня в Саратовской области столкнулись два катера. Оба судна получили повреждения, при этом пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета России.