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15:36, 16 июня 2025Россия

Два человека не выжили после опрокидывания аэролодки в российском регионе

В Красноярском крае перевернулась аэролодка, двое мужчин не выжили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

В Красноярском крае два человека не выжили в ходе водной прогулки. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о ЧП в Долгано-Ненецком районе, где неподалеку от озера Пясино перевернулась аэролодка. На месте были найдены тела двух мужчин без признаков жизни.

Лодка была самодельной, уточнили в прокуратуре. По факту смерти людей начата процессуальная проверка.

15 июня в Саратовской области столкнулись два катера. Оба судна получили повреждения, при этом пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета России.

ЖЗЛ
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