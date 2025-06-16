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15:22, 16 июня 2025Россия

На российской реке столкнулись два катера

В Саратовской области на реке Волге столкнулись два катера, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В Саратовской области два катера столкнулись на реке Волга в районе автомобильного моста. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Столкновение катеров произошло вечером 15 июня в районе автомобильного моста Саратов—Энгельс. В результате аварии судна получили повреждения, никто не пострадал.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК, добавив, что после случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее в Красноярском крае катер столкнулся со скалой, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Авария произошла на реке Северная. Там судно на воздушной подушке «Хивус» врезалось в скалу, из-за чего пострадали три человека

ЖЗЛ
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