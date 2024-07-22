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08:46, 22 июля 2024Россия

Катер с людьми врезался в скалу в российском регионе

В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу, один человек не выжил

Фото: Telegram-канал MЧC России

В Красноярском крае катер столкнулся со скалой, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на реке Северная. Там судно на воздушной подушке «Хивус» врезалось в скалу, из-за чего пострадали три человека. Сколько всего человек находилось на катере — не сообщается.

20 июля в Красноглинском районе Самарской области столкнулись теплоход и моторная лодка. Из-за аварии на Волге неподалеку от базы отдыха «Чайка» пострадали пять человек.

До этог лодка столкнулась с туристическим катером в Азове на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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