Катер с людьми врезался в скалу в российском регионе

В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу, один человек не выжил

В Красноярском крае катер столкнулся со скалой, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на реке Северная. Там судно на воздушной подушке «Хивус» врезалось в скалу, из-за чего пострадали три человека. Сколько всего человек находилось на катере — не сообщается.

20 июля в Красноглинском районе Самарской области столкнулись теплоход и моторная лодка. Из-за аварии на Волге неподалеку от базы отдыха «Чайка» пострадали пять человек.

До этог лодка столкнулась с туристическим катером в Азове на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.