Теплоход и моторная лодка столкнулись на Волге

На Волге в Самарской области столкнулись теплоход и лодка, пострадали 5 человек

В Красноглинском районе Самарской области столкнулись теплоход и моторная лодка. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что вследствие аварии на Волге неподалеку от базы отдыха «Чайка» пострадали пять человек, которые находились в катере. Им понадобилась госпитализация.

Отмечается, что теплоход «Валдай», на котором были 3 члена экипажа и 45 пассажиров, влетел в упомянутую моторную лодку.

В июне лодка столкнулась с туристическим катером в Азове на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.