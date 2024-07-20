Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:57, 20 июля 2024Путешествия

Теплоход и моторная лодка столкнулись на Волге

На Волге в Самарской области столкнулись теплоход и лодка, пострадали 5 человек

Кадр: Telegram-канал «112»

В Красноглинском районе Самарской области столкнулись теплоход и моторная лодка. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что вследствие аварии на Волге неподалеку от базы отдыха «Чайка» пострадали пять человек, которые находились в катере. Им понадобилась госпитализация.

Материалы по теме:
«Так свершилось возмездие врагу» Как Гитлер попытался захватить Заполярье, но не смог победить Красную армию
«Так свершилось возмездие врагу»Как Гитлер попытался захватить Заполярье, но не смог победить Красную армию
8 августа 2022
«Ужасный треск — и жуткая тишина» Как команда русского ледокола дважды едва не погибла во льдах Арктики, но спасла судно
«Ужасный треск — и жуткая тишина»Как команда русского ледокола дважды едва не погибла во льдах Арктики, но спасла судно
28 июля 2022
«Среди дрейфующих льдов образовался город» Как 85 лет назад советский ледокол на 812 дней попал в ледяной плен Арктики
«Среди дрейфующих льдов образовался город»Как 85 лет назад советский ледокол на 812 дней попал в ледяной плен Арктики
23 октября 2022

Отмечается, что теплоход «Валдай», на котором были 3 члена экипажа и 45 пассажиров, влетел в упомянутую моторную лодку.

В июне лодка столкнулась с туристическим катером в Азове на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

      В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

      Посол в США рассказал о масштабах шпиономании в стране

      Названы страны-производители сбитых на купянском участке фронта украинских БПЛА

      Российские войска уничтожили две пусковые установки и станцию ЗРК Patriot

      Стало известно о слежке за Фарион в течение нескольких недель перед нападением

      Украину обвинили в шантаже одной страны НАТО

      72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

      У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше