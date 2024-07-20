Теплоход и моторная лодка столкнулись на Волге

В Красноглинском районе Самарской области столкнулись теплоход и моторная лодка. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что вследствие аварии на Волге неподалеку от базы отдыха «Чайка» пострадали пять человек, которые находились в катере. Им понадобилась госпитализация.
Материалы по теме:
«Так свершилось возмездие врагу»Как Гитлер попытался захватить Заполярье, но не смог победить Красную армию
8 августа 2022
«Ужасный треск — и жуткая тишина»Как команда русского ледокола дважды едва не погибла во льдах Арктики, но спасла судно
28 июля 2022
«Среди дрейфующих льдов образовался город»Как 85 лет назад советский ледокол на 812 дней попал в ледяной плен Арктики
23 октября 2022
Отмечается, что теплоход «Валдай», на котором были 3 члена экипажа и 45 пассажиров, влетел в упомянутую моторную лодку.
В июне лодка столкнулась с туристическим катером в Азове на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.