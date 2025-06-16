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20:51, 16 июня 2025Моя страна

Гигантскую рыбу размером с человека поймали в России

В Башкирии выловили сома весом 50 килограммов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Денис Ирназаров»

Российский рыбак выловил гигантского сома размером с человека в городе Агидели в Башкирии. Об этом сообщает «Башинформ».

Как рассказали организаторы республиканского фестиваля «Открытие сезона – 2025, на реке Белой во время подводной охоты был пойман сом весом 50 килограммов.

Автором улова стал Артур Гарипов из Казани. Как уточнил глава администрации Агидели Денис Ирназаров, всего в мероприятии приняли участие 105 человек. Они были разделены на 35 команд и представляли 12 российских регионов.

Фестиваль длился три дня. За это время участники продемонстрировали значительные результаты. Помимо сома весом полцентнера, также были выловлены: сазан весом 12,7 килограмма, щука (4,4 килограмма), линь (1,7 килограмма), лещ (1,9 килограмма) и карась (1,5 килограмма).

Победителем турнира стала команда «Казань сити» из Татарстана.

Ранее сообщалось, что российские рыбаки вытащили загадочное существо из пойманной в Охотском море камбалы.

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