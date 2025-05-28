Рыбаки вытащили загадочное существо из пойманной в Охотском море камбалы

В Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из пойманной камбалы

В Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На размещенных кадрах запечатлено продолговатое тело существа с крупной головой, ртом и зубами. По мнению авторов канала, оно напоминает «чужого» из популярного фильма ужасов.

«Ихтиолог с кафедры одного из столичных вузов в беседе с нами признался, что никогда не встречал подобного», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии рыбак поймал карпа весом 13,5 килограмма. Уточнялось, что гигантскую рыбу выловили на чемпионате и после этого отпустили в пруд.