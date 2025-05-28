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17:54, 28 мая 2025Моя страна

Рыбаки вытащили загадочное существо из пойманной в Охотском море камбалы

В Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из пойманной камбалы
Мария Винар

Фото: Yuri-D3 / Shutterstock / Fotodom

В Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На размещенных кадрах запечатлено продолговатое тело существа с крупной головой, ртом и зубами. По мнению авторов канала, оно напоминает «чужого» из популярного фильма ужасов.

«Ихтиолог с кафедры одного из столичных вузов в беседе с нами признался, что никогда не встречал подобного», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии рыбак поймал карпа весом 13,5 килограмма. Уточнялось, что гигантскую рыбу выловили на чемпионате и после этого отпустили в пруд.

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