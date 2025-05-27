Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:10, 27 мая 2025Моя страна

Россиянин поймал гигантского карпа

Россиянин поймал в Башкирии карпа весом 13,5 килограмма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytrenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

В Стерлитамакском районе Башкирии поймали карпа весом 13,5 килограмма. Об этом сообщается в сообществе «Мой город — Стерлитамак» во «ВКонтакте».

Гигантскую рыбу поймали на чемпионате по ловле карпа. Команда из Орска — Денис Мальцев и Куаныш Кущанов — победила в номинации «Бигфиш». После взвешивания все рыбы были отпущены обратно в пруд.

Ранее в Еврейской автономной области выловили шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых страшных рыб в России. Утверждается, что рыбак из-под Хабаровска выловил огромного змееголова в реке Тунгуска. Рыбаки охотятся за змееголовом с конца весны до осени, когда он выходит на мелководье и сидит в зарослях и коряжнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной продлили арест

    Раскрыто место подготовки иностранных наемников на Украине

    МИД КНР ответил Украине на обвинения в поставках продукции для военных заводов РФ

    Глава МИД Турции отправится в Киев

    В Гренландии заговорили о получении помощи от Китая

    В России заявили о пресмыкавшихся перед ВСУ предателях среди жителей Курской области

    Летевший в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

    В России девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны

    Россиянка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости