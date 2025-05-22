Россиянин похвастался выловленной на удочку самой страшной рыбой

Рыбак из-под Хабаровска выловил шестикилограммового змееголова

В Еврейской автономной области выловили шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых страшных рыб в России. Об этом сообщает «Транссибинфо».

Утверждается, что рыбак из-под Хабаровска выловил огромного змееголова в реке Тунгуска.

По данным издания, эту рыбу считают очень страшной из-за ее вида, размеров и силы. В частности, известно, что чем больше и старше змееголов, тем он темнее, «почти черный дракон». У него плоская голова, но широкий рот с мощными челюстями, что делает его похожим на змею.

Такая рыба обитает только в озере Ханка и нескольких реках. «На территории России больше невозможно нигде встретить змееголова», — сказано в сообщении. В издании также отметили, что змееголов — очень агрессивная рыба, опасная даже для человека.

Рыбаки охотятся за змееголовом с конца весны до осени, когда он выходит на мелководье и сидит в зарослях и коряжнике. К зиме рыба идет на глубину. «Транссибинфо» пишет, что чаще всего эту рыбу ловят на спиннинг с разными приманками, такими как воблеры, глиссеры и волкеры.

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