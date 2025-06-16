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12:46, 16 июня 2025Экономика

Серые поставки иностранных машин в Россию резко выросли

«Ъ»: Доля серого импорта автомобилей в Россию выросла до рекордного 41 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мае в Россию ввезли почти 18 тысяч новых легковых автомобилей, что на 70 процентов меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Вместе с тем доля поставок по неофициальным каналам поднялась до рекордного 41 процента. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как отмечает издание, такого роста серого импорта не ожидали ни власти, ни дилеры, однако граждане стали активно пользоваться сохранившимися лазейками.

Ужесточение правил не коснулось автомобилей с объемом двигателя до трех литров и ввезенных для себя. Льготная ставка сохраняется, если не продавать машину в течение года, что, по всей видимости, считается приемлемым сроком. Таким образом, за автомобилями за рубеж поехали перекупщики, комиссия для которых составляет от пяти до десяти процентов стоимости товара.

Как отмечает директор «Автостата» Сергей Целиков, даже с учетом дополнительных расходов такая поставка оказывается гораздо выгоднее, чем у официальных дилеров.

При этом и для китайских машин экономия выглядит существенной. Например, при покупке Geely Monjaro (в России обойдется в 4,7 миллиона рублей) можно сэкономить до 500 тысяч.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов объяснил, что основной стратегией участников рынка остается выживание. Скидки на автомобили не слишком улучшают ситуацию, поэтому дилеры стараются сокращать товарные запасы.

Собеседники издания не исключают, что отсутствие доступных механизмов займов может обрушить рынок до уровня в период ухода многих марок. Тем временем за последний год китайские машины стали дороже на четыре процента, а российские — не девять процентов.

Ранее «Авто.ру Оценка» сообщило о снижении средней цены некитайской иномарки в мае по сравнению с апрелем почти на 20 тысяч рублей, до 2,3 миллиона рублей.

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