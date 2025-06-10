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15:59, 10 июня 2025Экономика

В России подешевели некитайские иномарки с пробегом

«Авто.ру Оценка»: Некитайская иномарка с пробегом подешевела на 20 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Средняя цена некитайской иномарки в России опустилась в мае почти на 20 тысяч рублей, если сравнивать с предыдущим месяцем, и достигла 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авто.ру Оценка».

Эксперты связывают причины такой динамики с увеличением предложений в сегменте подержанных автомобилей не старше 15 лет. Особенно сильно подешевели американские марки. В мае их стоимость достигла примерно 1,32 миллиона рублей. Год назад сумма была на девять процентов выше. Снизилась (на шесть процентов) и средняя цена европейских, японских и южнокорейских машин.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года россияне приобрели 509,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. Это на 13,7 процента больше, чем в первый месяц весны. Комментируя этот тренд, аналитики связали его с сезоном, стабильными экономическими параметрами и скидками.

Также известно, что в марте средняя стоимость запасных частей к автомобилям увеличилась в России на 1,2 процента. В частности, детали к Porsche подорожали на 5,8 процента, а к Skoda — на 5,7 процента.

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