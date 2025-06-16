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07:48, 16 июня 2025Силовые структуры

Группа приезжих лишится гражданства России из-за наркотиков

В Приморье за сбыт героина задержали группу приезжих, их лишат гражданства РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая пыталась сбыть героин на территории Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, запрещенное вещество поставлялось в регион из центральной части России. Сейчас в отношении приезжих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение сбыт наркотиков в особо крупном размере») УК РФ. Они находятся под стражей.

Уточняется, что часть фигурантов, ранее принятых в гражданство России, лишится российского паспорта после вынесения приговора.

Ранее на Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили российского гражданства из-за угроз национальной безопасности.

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