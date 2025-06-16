Группа приезжих лишится гражданства России из-за наркотиков

В Приморье за сбыт героина задержали группу приезжих, их лишат гражданства РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая пыталась сбыть героин на территории Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, запрещенное вещество поставлялось в регион из центральной части России. Сейчас в отношении приезжих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение сбыт наркотиков в особо крупном размере») УК РФ. Они находятся под стражей.

Уточняется, что часть фигурантов, ранее принятых в гражданство России, лишится российского паспорта после вынесения приговора.

Ранее на Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили российского гражданства из-за угроз национальной безопасности.

