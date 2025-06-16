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18:29, 16 июня 2025Россия

Российский губернатор сообщил о смерти жителя при ударе ВСУ по коммерческому объекту

Гладков заявил о смерти жителя при ударе ВСУ по коммерческому объекту Шебекино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Местный житель получил несовместимые с жизнью травмы при попадании снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Местного жителя, как сообщил губернатор, не стало до приезда бригады скорой помощи к месту происшествия. Гладков выразил соболезнования родным и близким жертвы удара ВСУ.

Вечером 15 июня ВСУ ударили по Белгородской области, где силы ПВО за полчаса сбили девять беспилотников. О последствиях не сообщалось.

В ночь на понедельник, 16 июня, ВСУ, по данным Минобороны, пытались атаковать два региона России. Силы противовоздушной обороны сработали в Орловской и Воронежской областях, где сбили 12 летательных аппаратов. О попытках атак на Белгородскую область информации не публиковалось.

ЖЗЛ
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