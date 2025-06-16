Украина ночью попыталась атаковать два российских региона

Минобороны: 12 украинских БПЛА сбили за ночь в Орловской и Воронежской областях

В ночь на 16 июня в двух российских регионах сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь срабатывали в Орловской и Воронежской областях. При этом 11 беспилотников уничтожили над территорией Орловской области, еще один — над Воронежской.

Каких-либо подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов.